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Экономика

Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов

Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в обзоре Национального статистического комитета по итогам девяти месяцев 2024 года.

из архива
Фото из архива. В Кыргызстане функционирует 341 рынок

По данным ведомства, в республике функционирует 341 рынок, где общее количество торговых мест составляет 82,3 тысячи.

Средняя стоимость аренды торгового места зафиксирована на уровне 140 сомов в день. Это на 21 сом больше, чем в 2023 году.

Общий объем сборов за аренду торговых мест за указанный период составил 1 миллиард 680 миллионов сомов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (555,8 миллиона сомов).

Несмотря на то что общее количество рынков по стране сократилось (в 2023-м их насчитывалось 346), число торговых мест выросло с 77,4 тысячи до 82,3 тысячи.

Самое большое количество рынков находится в Ошской области — 83. В Бишкеке — 67.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314675/
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