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В Караколе пенсионер КНБ Таджикистана подделал кыргызский паспорт. Его осудили

Каракольский городской суд приговорил пенсионера Комитета национальной безопасности Таджикистана к восьми годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 55-летний А.Э. в 2009 году подал документы в Каракольский паспортный стол на получение паспорта гражданина КР. Он предоставил паспорт СССР образца 1974-го.

«Бывший сотрудник спецслужб скрыл, что является гражданином сопредельной страны и у него есть паспорта. На основании поддельного документа мужчина получил водительские права, а затем патент на занятие бизнесом. В 2017 году А.Э. подал документы на получение гражданства своего сына. Позже он решил заменить паспорт на ID-карту. Мужчину задержали в 2019-м», — заявили редакции.

В ходе обыска в жилом доме обнаружили паспорта, пенсионное удостоверение сотрудника органов национальной безопасности Таджикистана, служебное удостоверение работника управления МНБ РТ по ГБАО от 1999 года, военный билет на его имя.

Обвиняемый до решения суда был под домашним арестом, после оглашения приговора его взяли под стражу. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149787/
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