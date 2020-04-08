Восемь кыргызстанцев обвинили в нарушении визового режима в Индии

Восемь граждан Кыргызстана, членов движения «Таблиги джамаат», помещенных в карантин в Бидаре (Индия), обвинили в нарушении визового режима. Об этом сообщило издание Outlook India.

Как заявил представитель полиции, кыргызстанцы приехали в Индию по туристической визе, но занимались религиозной деятельностью, что является нарушением визового режима.

Граждане КР, в том числе Тилек Ташматов и Бегалы Анаралиев, приехали в Индию 10 марта и несколько дней провели в мечетях Бидара для проведения исламских миссионерских мероприятий.

Кыргызстанцев поместили в карантин в гостинице возле мечети Раткалпура.