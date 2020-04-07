В Кара-Суу отец повесившейся девушки считает, что ее убил муж

В Кара-Суйском районе Ошской области мужчину подозревают в убийстве жены. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в августе 2019 года с заявлением в милицию обратился отец повесившейся девушки. Он просил проверить подозрения о том, что 24-летнюю К.К. убил ее муж.

«Следствие неоднократно вызывало мужчину на допрос. Однако он не являлся в милицию. В итоге его объявили в розыск. Судебно-медицинская экспертиза была назначена после эксгумации. Медики не смогли установить точную причину смерти, но на теле погибшей имелись гематомы. Подозреваемого задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили редакции.