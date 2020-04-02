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Происшествия

Машину с поддельным пропуском остановили в Бишкеке

Вчера в Бишкеке на пересечении улиц Айни и Бакаева инспекторы при проверке автомашины Land Rover обнаружили поддельный пропуск. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района, автомобиль водворен на стоянку.

Собранные материалы переданы в следственную службу. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство в соответствии со статьей 359 «Подделка документов» УК КР.

Ранее в селе Киргшелк задержана автомашина с фальшивым пропуском на передвижение по Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148880/
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