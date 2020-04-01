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Происшествия

В Сулюкте отец убил пьяного сына. Он приговорен к 10 годам тюрьмы

Баткенский областной суд признал 66-летнего К.А. виновным в убийстве своего сына и приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 110 тысяч сомов. Об этом сообщается в приговоре суда.

По версии следствия, мужчина убил своего сына ударом ножа. В суде обвиняемый частично признал свою вину.

«Со слов обвиняемого, в день, когда все произошло, его сын пришел домой пьяным. Когда он попытался ему сказать идти спать, сын стал огрызаться и оскорблять его. Когда обвиняемый спорил с младшим сыном, погибший вмешался. Произошла перепалка, которая переросла в драку. Мужчина взял кухонный нож и ударил им в область живота погибшего. По его словам, убивать сына он не хотел», — указывается в приговоре.

Младший сын обвиняемого показал в суде, что его брат скончался в реанимации. С его слов, отец сам спровоцировал ссору, взял кухонный нож, а затем ударил им своего сына в живот.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148708/
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1 апреля, среда
07:28
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