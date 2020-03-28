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Происшествия

МВД расследует убийство Лимонти. Фото с места происшествия

В Нарыне сегодня убит кримавторитет Алмаз Сулайманов по прозвищу Лимонти. Член ОПГ скончался от ножевых ранений. В распоряжении редакции 24.kg оказались фотографии с места убийства.

Отмечается, что убийство совершено недалеко от здания УВД города Нарына. Убийца уже задержан, он 1994 года рождения.

Напомним, сегодня примерно в 13.00 на улице Ленина в Нарыне произошло ДТП, в машину Алмаза Сулайманова врезался другой автомобиль. Оттуда вышел мужчина и несколько раз ударил кримавторитета ножом. Сулайманов скончался на месте. После напавший загрузил тело в машину и поехал в милицию. Его задержали. Подозреваемый — сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он отомстил за смерть отца.

Напомним, что в 1998 году Алмаз Сулайманов был приговорен за убийство к исключительной мере наказания — расстрелу. Затем в связи с гуманизацией законодательства ему поменяли наказание на 25 лет лишения свободы. Отсидев 18 лет, в августе Сулайманов был переведен в колонию-поселение в Нарыне.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148376/
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