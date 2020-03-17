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Происшествия

В селе Кара-Джигач пасынок убил отчима

В селе Кара-Джигач Аламединского района нашли труп мужчины. Выяснилось, что его убил пасынок. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 16 марта примерно в 8.30 в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины азиатской внешности на обочине одной из автодорог в селе Кара-Джигач. Примерный возраст 40-45 лет.

Факт зарегистрирован в ЕРПП.

В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что мужчина был задушен, у него также проломлен череп и множественные переломы ребер.

По сведениям милиции, погибшим оказался житель Иссык-Атинского района Чуйской области 51-летний Н.С.

В ходе необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 26-летнего Ж.Д.

«По предварительным данным, убитый приходился задержанному отчимом. Все обстоятельства случившего выясняются. Задержанный водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146742/
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