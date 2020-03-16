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Происшествия

В Бишкеке задержан подросток с ножом и патронами

В Бишкеке задержан 14-летний подросток, гуляющий с ножом и четырьмя патронами по городу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

Уточняется, что инцидент произошел в 12-м микрорайоне столицы. «На пульт 102 позвонил таксист и сообщил, что в южной части столицы ходит подозрительный человек с оружием. На место выезжала бригада патрульной милиции. При обыске у 14-летнего юноши обнаружили нож и четыре патрона 12-го калибра. Милиционеры отправились в дом, где проживает парень, там у 31-летнего хозяина квартиры нашли автомат с 27 патронами», — отметили в пресс-службе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146669/
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