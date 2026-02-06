16:16
Происшествия

Два огнестрельных оружия сдали жители Бишкека в рамках акции «Арсенал»

Сотрудники Ленинского управления внутренних дел провели профилактическую акцию «Арсенал». В ходе которой гражданами добровольно сдано две единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Основной целью мероприятия стала стабилизация криминогенной обстановки, выявление и изъятие незаконно хранимого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также проведение профилактической работы с населением.

Правоохранительные органы напоминают, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за незаконное приобретение, сбыт, хранение, ношение или перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности и имеют право на получение денежного вознаграждения.

Правоохранители обратились к жителям Бишкека с призывом добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие в ближайшие районные управления внутренних дел. Отмечается, что в ходе профилактических мероприятий также были выявлены факты незаконного хранения оружия. Виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 268 УК КР. 
