В Сокулукском районе убили водителя такси

Недалеко от села Белек Сокулукского района Чуйской области обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 12 марта факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР. Милиция установила, что 24-летний убитый занимался частным извозом в одной из служб такси Бишкека.

В настоящее время по материалам досудебного производства сотрудники ОВД Сокулукского района проводят ряд следственных мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.

Назначили необходимые экспертизы.