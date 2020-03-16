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Происшествия

В Сокулукском районе убили водителя такси

Недалеко от села Белек Сокулукского района Чуйской области обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 12 марта факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР. Милиция установила, что 24-летний убитый занимался частным извозом в одной из служб такси Бишкека. 

В настоящее время по материалам досудебного производства сотрудники ОВД Сокулукского района проводят ряд следственных мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.
Назначили необходимые экспертизы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146646/
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