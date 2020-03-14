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Происшествия

В Чуйской области женщину убили, а затем выбросили в реку

ГУВД Чуйской области задержало двоих подозреваемых в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 4 марта в милицию Жайылского района поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в реке. На месте милиционеры установили, что женщине европейской внешности примерно 40-45 лет. На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Погибшей оказалась 48-летняя И.С. Она числилась без вести пропавшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала двух 28-летних подозреваемых. Их заключили под стражу в СИЗО № 1. По предварительной версии следствия, преступление совершили на почве задолженности крупной суммы одного из подозреваемых», — сообщили в ГУВД.

В милиции отметили, что расправились с женщиной в машине, после чего, пытаясь скрыть преступление, выбросили ее в труп в реку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146502/
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