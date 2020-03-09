Убийство пенсионерки раскрыли в Чуйской области

В Чуйской области по подозрению в убийстве пенсионерки задержаны двое. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 4 марта в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов села Дмитриевка.

На месте сотрудники милиции обнаружили тело 72-летней С.Г. с признаками насильственной смерти.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Иссык-Атинского района по статье 130 «Убийство» УК КР.

Сотрудниками ГУВД Чуйской области совместно с ОВД района по подозрению в совершении преступления задержаны 37-летний У.В. и 34-летний Г.Л.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Задержанные водворены в ИВС. Досудебное производство продолжается.