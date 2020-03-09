Взятку у предпринимателя вымогали сотрудники Госэкотехинспекции Кыргызстана

При получении взятки задержаны сотрудники Госэкотехинспекции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 6 марта в ходе оперативно-разыскных мероприятий АКС ГКНБ при получении взятки задержаны главный инспектор управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Таласcкой области А.К. и инспектор З.у.С.

Установлено, что они вымогали деньги у предпринимателя под предлогом проверки деятельности одного из частных предприятий.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанные водворены в ИВС УВД Таласской области. Ведется следствие.