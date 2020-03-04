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Происшествия

В Сокулуке мужчина во время пьянки убил брата

В Сокулукском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ведомстве уточнили, что 27 февраля 2020 года в одну из больниц Бишкека с ножевым ранением поступил 58-летний мужчина, который скончался в медицинском учреждении.

Факт зарегистрировали в ЕРПП ОВД Сокулукского района, и начато досудебное производство. В совершении преступления подозревают родного брата погибшего мужчины, 52-летнего М.Д.

По предварительным данным следствия, братья распивали алкогольные напитки и в ходе словесной перепалки М.Д. ножом ранил своего брата. Подозреваемого задержали и водворили в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145471/
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