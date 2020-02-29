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Сюжет: Приграничные конфликты

В Лейлеке пограничники Таджикистана незаконно пересекли кыргызскую границу

В Лейлекском районе пограничники Таджикистана незаконно перешли границу. Об этом заявляет пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что об инциденте кыргызстанским пограничникам сообщил сегодня житель села Сай.

«Двое безоружных пограничников РТ перешли на территорию КР на 30-40 метров. Выяснилось, что таджикские пограничники, увидев местного жителя — гражданина Кыргызстана, тут же вернулись обратно на свою территорию. На встрече погранпредставителей обеих стран кыргызская сторона потребовала объяснений по поводу незаконного нахождения их военнослужащих на территории КР. Пограничный представитель Таджикистана объяснил, что их военнослужащие ошиблись в прохождении линии госграницы, так как данный участок не оборудован инженерными сооружениями, и обещал провести разбирательство», — рассказали в ведомстве.

В ГПС отметили, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145143/
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