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После новостей о крупных потерях в Сирии Турция заблокировала YouTube и соцсети

Фото Pixabay.com

В Турции заблокировали доступ к соцсетям и видеохостингу YouTube после гибели в сирийской провинции Идлиб десятков турецких военных. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на турецкие СМИ.

Проблема доступа к соцсетям Instagram и Twitter появилась 27 февраля вечером. Провайдер Türk Telekom, а вслед за ним и другие ограничили пользователям доступ к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook и мессенджеру WhatsApp.

Губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Доган заявил, что в Идлибе погибли 33 человека. Авиаудар, по его словам, нанесли ВВС «сирийского режима».

Это самые большие одномоментные потери Турции за все девять лет войны в Сирии.

Другого подтверждения этих сведений пока нет, власти Сирии ситуацию не комментируют. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминал лишь о пяти погибших.

По другим данным, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщили, что в результате авиаударов в течение четверга погибло не менее 34 турецких военных.

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун рассказал, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска — как авиация, так и наземные силы — открыли огонь «по всем известным» целям сирийского режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144997/
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