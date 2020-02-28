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Происшествия

На Иссык-Куле задержан член ОПГ. Вымогал деньги у предпринимателей

В Иссык-Кульской области задержали члена организованной преступной группировки за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении противоправных деяний был задержан 23-летний Э.Э. Ранее он уже был судим за наркотики и мошенничество.

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Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Проверяется причастность задержанного к другому преступлению. «Ранее была получена информация, что некие лица занимаются наездами на предпринимателей, вымогательством денег у работников курортного заведения», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что мужчина состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144996/
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