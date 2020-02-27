В городе Ош избили адвоката «Бир дуйно Кыргызстан». Нападавшего задержали

В Оше водитель Lexus напал на адвоката Хусанбая Салиева. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно Кыргызстан».

Уточняется, что 26 февраля на пересечении улиц Салиевой и Раззакова адвокат вместе с коллегами ехал на своей машине в северную часть города. В это время на встречную полосу движения выехал автомобиль Lexus (госномер 02KG 777 AAD), водитель перестроился впереди машины адвоката, тем самым создал аварийную ситуацию. Подрезав Хусанбая Салиева, он стал указывать, чтобы тот остановился.

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«Он остановил авто у обочины. Lexus тоже остановился чуть дальше, из машины вышел мужчина средних лет плотного телосложения в черной кепке, синей спортивной куртке, сверху был одет в темную легкую ветровку. Водители пошли друг другу навстречу, Хусанбай Салиев протянул руку для приветствия, второй мужчина ответил на рукопожатие и внезапно левой нанес резкий удар по лицу адвоката. Он пошатнулся, но удержался, не стал отвечать тем же, а попытался начать разговор. Никакой агрессии со стороны Хусанбая Салиева не было», — отмечают правозащитники.

Нападавший мужчина не ограничился ударом, он начал оскорблять адвоката, угрожал расправой, говорил, что ничего не боится, так как приходится близким родственником высокопоставленному чиновнику и начальнику органов национальной безопасности. Затем мужчина второй раз ударил Хусанбая Салиева. Когда коллеги адвоката стали звонить в милицию, нападавший скрылся с места происшествия.

«По факту избиения подано заявление и зарегистрировано в ЕРПП. Видеоматериалы с ближайшей камеры наблюдения приобщены к материалам дела. Также имеется аудиозапись инцидента. Потерпевший Хусанбай Салиев обратился за медицинской помощью», — сказали в правозащитной организации.

В пресс-службе УВД южной столицы 24.kg сообщили, что подозревамый задержан. Его личность установлена, им оказался некий Эламан. Заявление зарегистрировали по статье «Хулиганство». Автомашина поставлена на штрафстоянку. «Парень говорит, что у него нет корыстных целей преследовать адвоката, на дороге поддался эмоциям и не сдержался», — заметили в ведомстве.