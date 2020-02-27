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У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом

К посольству Кыргызстана в Москве пришел мужчина с зашитым ртом в знак протеста против ареста Садыра Жапарова. Об этом сообщают российские СМИ.

Источники журналистов в правоохранительных органах подтвердили информацию. Они также сообщили, что мужчину передали медикам. Мотивы его поведения неясны.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией об инциденте, а в посольстве Кыргызстана и вовсе опровергли инцидент.

Telegram-канала Mash
Фото Telegram-канала Mash. Мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Кыргызстана в Москве
Однако, по данным Telegram-канала Mash, рот Саламан уулу Жаныбек закрыл себе сам — перед тем, как выйти на одиночный пикет. А невысказанные требования написал на плакате: «Свободу Садиру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее».

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144849/
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