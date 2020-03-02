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Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Протестанты требуют от депутатов выйти к ним

В Бишкеке проходит митинг сторонников бывшего депутата Садыра Жапарова.

На акцию протеста, по данным организаторов, собрались минимум 2 тысячи человек.

Сторонники заявили, что не уйдут с площади до тех пор, пока не увидят Садыра Жапарова. Кроме того, участники акции протеста возмущены, что к ним не вышел ни один депутат.

«Мы будем стоять до конца, пока не увидим Садыра Жапарова. Ни один депутат не вышел к нам. Где Момбеков? Пусть тот же Текебаев придет к нам. Говорят, что будет разгон, но мы не боимся. Мы тут не только ради Садыра Жапарова, но и ради народа всего собрались. Мы должны освободить Садыра Жапарова. Если не мы, никто не сделает это. Кто-то говорит, что мы за деньги пришли сюда, но это не так», — заявил один из выступающих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145250/
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