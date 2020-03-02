Митинг сторонников Садыра Жапарова. Жылдызкан Жолдошева о встрече с президентом

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг в поддержку бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

На акцию протеста пришла бывший депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Жолдошева.

Она заявила, что вчера встречалась с членами семьи осужденного политика, выслушала их и взяла документы.

«Сегодня я встречалась с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Я передала ему лично в руки все документы, в том числе обращение адвоката Садыра Жапарова. Он пообещал разобраться в вопросе и передать все документы соответствующим органам», — сказала Жылдызкан Жолдошева.