Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Участники просят свободу Сапарали Борубаеву

В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова.

По последним данным организаторов, около тысячи человек собрались на площади Ала-Тоо.

Одна из выступающих заявила, что вместе с Садыром Жапаровым на свободу нужно отпустить и депутата Катранского айыльного кенеша Сапарали Борубаева.

«Сапарали Борубаев постоянно боролся и высказывался в защиту наших границ. Сейчас его судят. Пусть справедливость восторжествует в отношении людей, которые нуждаются в ней», — сказала участница митинга.

Сапарали Борубаев задержан 13 февраля. В милицию обратился его коллега Нурдин Дуйшебаев, который заявил, что коллега избил его.

Председатель айыльного кенеша опроверг драку. Сапарали Борубаев — один из активных членов ОО «Чек ара», не раз выступал за решение споров на кыргызско-таджикской границе и обращался к президенту Сооронбаю Жээнбекову.