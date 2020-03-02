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Общество

Митинг сторонников Садыра Жапарова. На площади собралось более 100 человек

Сегодня сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова намерены провести в Бишкеке общее народное собрание на центральной площади Ала-Тоо.

В эпицентре сейчас собралось более ста человек.  

Участники акции требуют освободить своего лидера из тюрьмы и снять все обвинения. 

Напомним, что суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники экс-депутата ранее не раз устраивали акции протеста. 

В комиссию по помилованию при президенте также направлены документы и прошение самого осужденного к главе государства  проявить акт доброй воли и освободить. 

В МВД  заявили, что будут пресекать любые попытки дестабилизации обстановки и провокации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145173/
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