Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Президент не примет участников

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Десять человек пришли к «Белому дому» и потребовали встречи с президентом.

К участникам акции вышел заведующий отделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов.

Он объяснил, что по вопросу Садыра Жапарова работает специальная комиссия. Представитель аппарата главы государства отметил, что президент не может принять граждан, но их готов выслушать он.

Однако митингующих не устроил такой ответ. По их словам, они намерены объявить бессрочный митинг.

Брат Садыра Жапарова Сабыр отметил, что все их обращения до президента не доходят.

«Мы несколько раз обращались к президенту, но все наши письма до него не доходили. Нам это подтвердили. Президент услышал наши просьбы только сегодня», — сказал Сабыр Жапаров.