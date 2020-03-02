16:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Президент не примет участников

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Десять человек пришли к «Белому дому» и потребовали встречи с президентом.

К участникам акции вышел заведующий отделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов.

Он объяснил, что по вопросу Садыра Жапарова работает специальная комиссия. Представитель аппарата главы государства отметил, что президент не может принять граждан, но их готов выслушать он.

Однако митингующих не устроил такой ответ. По их словам, они намерены объявить бессрочный митинг.

Брат Садыра Жапарова Сабыр отметил, что все их обращения до президента не доходят.

«Мы несколько раз обращались к президенту, но все наши письма до него не доходили. Нам это подтвердили. Президент услышал наши просьбы только сегодня», — сказал Сабыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145229/
просмотров: 1045
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Президент примет участников акции
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Участники просят свободу Сапарали Борубаеву
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Жылдызкан Жолдошева о встрече с президентом
Митинг Садыра Жапарова. Между журналистами и митингующими произошел скандал
Люстрация, конфискация, референдум. Что еще требуют сторонники Садыра Жапарова
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Организаторы призывают участников к порядку
Митинг сторонников Садыра Жапарова. На площади собралось более 100 человек
Садыр Жапаров попросил своих сторонников не выходить на митинг
У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом
Министр культуры заверил президента, что ремонт в Русском театре драмы начался
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
Бизнес
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
2 марта, понедельник
16:01
Поймал — отпусти. Близ Бишкека прошли соревнования по ловле форели Поймал — отпусти. Близ Бишкека прошли соревнования по л...
15:59
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
15:36
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Президент не примет участников
15:31
Передача «Манаса» во внешнее управление. Рабочая группа выбирала консультанта
15:26
Тихий ужас электронного билетирования в Бишкеке. Мы проверили, как оно работает