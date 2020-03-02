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Общество

Садыр Жапаров попросил своих сторонников не выходить на митинг

Экс-депутат парламента Садыр Жапаров попросил своих сторонников воздержаться от участия в митинге, который запланирован на сегодня. Обращение осужденного политика опубликовал в соцсетях его адвокат Шарабидин Токтосунов.

Facebook/Шарабидин Токтосунов
Фото Facebook/Шарабидин Токтосунов. В соцсетях адвокат осужденного политика опубликовал письмо с призывом не выходить на митинг

По словам Садыра Жапарова, ему сообщили о том, что в Бишкек с различных регионов направляются люди, которые намерены сегодня выйти на митинг.

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«Одно из требований митингующих — мое освобождение. Если кто-то действительно намерен выйти ради моего освобождения, то я обращаюсь к ним: на митинге возможны провокации. По дошедшей до меня информации, на предстоящее мероприятие третьи силы подготовили провокаторов, намеревающихся повернуть ход митинга в другое русло. Я не желаю, чтобы кто-то пострадал. Поэтому прошу своих сторонников воздержаться от митинга», — написал он в своем обращении.

Осужденный экс-депутат отметил, что сейчас Кыргызстану нужна стабильность, а не беспорядки и митинги. Он подчеркнул, что на данный момент пытается добиться пересмотра дела в рамках закона.

«Если все будет хорошо со мной, то, даст бог, выйду на свободу», — заключил экс-депутат.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145160/
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