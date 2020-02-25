В Бишкеке участковые милиционеры вымогали взятку, чтобы помочь прекратить дело

В Бишкеке за вымогательство взятки задержаны двое участковых милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 19 февраля в службу внутренних расследований МВД обратилась Р.И. с просьбой принять меры в отношении участкового уполномоченного милиции УВД Первомайского района. Он вымогал у нее 10 тысяч сомов за положительное решение вопроса по досудебному производству по факту мелкого хулиганства.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. 24 февраля при

получении 7 тысяч сомов задержаны участковые милиции УВД Первомайского района С.С. и А.А.

Расследование проводит Следственная служба МВД КР», — сообщили в МВД.