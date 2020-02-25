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Происшествия

Члены наркогруппировки поставляли в Бишкек гашиш из Токтогульского района

Сотрудники УСБНОН МВД по Чуйской области пресекли деятельность преступной группы, наладившей устойчивый канал поставок и сбыта наркотических средств из Токтогульского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

В феврале в рамках досудебного производства в столице задержали организатора наркогруппировки, у которого изъяли 2 килограмма 150 граммов гашиша, ввезенного в Бишкек и Чуйскую область для последующей реализации.

Задержанный 49-летний Т.Д. ранее неоднократно судим.

В ходе специальных следственных действий задержали и других активных членов группировки. При обыске в доме подозреваемых И.К. и Н.у.Ж обнаружили 1 килограмм 300 граммов гашиша.

Следственная служба ОВД Аламединского района проводит оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144611/
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