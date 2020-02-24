Милиционеров Сулюкты уличили в укрывательстве хулиганства и семейного насилия

Прокуратура Баткенской области выявила факты укрытия от регистрации проступков должностными лицами ОВД города Сулюкты. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что нарушения выявлены при сверке журнала территориальной больницы (криминальных травм). Милиционеры не зарегистрировали два факта — мелкое хулиганство и семейное насилие.

«По обоим фактам на место выезжала скорая помощь, в дежурную часть ОВД также о них сообщалось. Сотрудники милиции, действуя вопреки интересам службы, проигнорировали свои обязанности, и, несмотря на наличие поводов к началу досудебного производства, не внесли факты в ЕРПП. Этим были нарушены требования закона», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, в отношении милиционеров возбуждено уголовное дело по статье «Отказ или укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом» УК КР. Расследование поручено СО УГКНБ по Баткенской области.

Вместе с тем в ЕРПП зарегистрированы ранее укрытые факты по статье «Мелкое хулиганство» и «Насилие в семье» Кодекса о проступках.