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Делом девочки, которую принудили к занятию проституцией, займется ГУВД Бишкека

Дело о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией для дальнейшего расследования передали в ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей и юрист правовой клиники «Адилет» Айнура Осмоналиева.

По ее словам, проведены допросы потерпевшей стороны. Адвокат отметила, что планирует ходатайствовать о депонировании показаний девочки, так как каждый раз, когда ее допрашивают, она находится в стрессовом состоянии.

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«Что касается второго дела — по факту похищения, оно осталось в производстве УВД Ленинского района и пока не двигается с мертвой точки. Сегодня в УВД меня проинформировали о том, что дело также будет передано в ГУВД Бишкека для объединения с делом по вовлечению несовершеннолетней в занятие проституцией», — сказала Айнура Осмоналиева.

Напомним, что Ленинский районный суд столицы заключил под стражу на два месяца трех женщин, которым предъявлено обвинение во вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в Бишкекском СИЗО-1. Подозреваемые — две работницы притона и администратор заведения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144562/
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