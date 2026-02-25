10:19
Происшествия

В Бишкеке 16-летний подросток устроил опасную езду и едва не сбил пешехода

В соцсетях распространилось видео, на котором несовершеннолетний водитель на автомобиле Lexus GX470 грубо нарушает Правила дорожного движения и почти совершает наезд на пешехода. По данным пресс-службы УПСМ Бишкека, инцидент произошел 24 февраля около 14.00.

Как установили сотрудники милиции, 16-летний подросток воспользовался отсутствием родителей и самовольно выехал на их автомобиле. После публикации ролика УПСМ оперативно начал розыск: машину нашли, личность водителя подтверждена. Автомобиль водворен на штрафстоянку, в отношении нарушителя оформлены необходимые протоколы.

В УПСМ подчеркивают, что подобные нарушения создают прямую угрозу жизни и могут привести к трагическим последствиям. Родителям настоятельно напоминают о необходимости контролировать своих детей, а всем водителям — строго соблюдать Правила дорожного движения.
