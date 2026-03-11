14:02
Происшествия

В Бишкеке несовершеннолетние за рулем пытались скрыться от сотрудников УПСМ

В ходе ночного рейда примерно в 02.40 в городе Бишкеке на улице Карагул Акматова, со стороны выезда с «Панорамы», сотрудниками управления Патрульной службы милиции была замечена и остановлена автомашина марки Hyundai Santa Fe.

При попытке остановки водитель, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции, увеличил скорость и попытался скрыться. В результате началось преследование, после чего транспортное средство было остановлено в районе жилмассива «Каражыгач».

В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находились несовершеннолетние. Автомашина водворена на штрафстоянку, в отношении нарушителей оформлены соответствующие протоколы о правонарушении, а также вызваны родители несовершеннолетних.

УПСМ обращается к родителям с настоятельной просьбой не передавать ключи от автомобилей детям и проводить с ними профилактические беседы. Дорога не прощает ошибок, и подобная безответственность может привести к трагическим последствиям.
