Землетрясение в Турции. В провинции, где живут кыргызы, погибли девять человек

В результате землетрясения на ирано-турецкой границе в провинции Ван, где проживают этнические кыргызы, погибли девять человек, из них четверо — дети. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным СМИ, 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние 9 раненых — критическое.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Кожа, в зону бедствия направлены 25 машин и 1 вертолет скорой помощи, а также 13 членов Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).

По данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствия (AFAD), первое землетрясение произошло 23 февраля в 5.53 по Гринвичу. Эпицентр находился в Иранской провинции Западный Азербайджан, граничащей с Турцией и Ираком, основной удар пришелся на город Хой. Позже здесь же в тот же день произошло второе землетрясение. Иранские власти сообщили о 75 пострадавших.

Согласно данным, в провинции Ван проживают 500 этнических кыргызов.