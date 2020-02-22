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Происшествия

В одном из небоскребов в Москва-сити обрушилась часть стеклянной наружной стены

Обрушение части стеклянной наружной стены произошло в одном из небоскребов в Москва-сити на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, близлежащий транспорт эвакуировали, пострадавших в результате ЧП нет. Выясняются причины обрушения.

По уточненным данным, обрушение произошло в одной из башен «Око», состоящего из двух небоскребов. По информации 5-tv.ru, обрушение произошло в 85-этажном здании (Южная башня), в котором располагаются офисы и жилые апартаменты, а также самая высокая в Европе смотровая площадка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144431/
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