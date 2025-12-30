13:52
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале

Фото пресс-службы мэрии

Сегодня сотрудники муниципального предприятия «Тазалык», завершив уборку закрепленного участка по улице Ауэзова и по окончании рабочего времени направляясь домой примерно в 8.00-8.30, утонули в техническом канале. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На место происшествия в срочном порядке выехал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он поручил взять на контроль ситуацию и провести тщательное расследование происшествия.

После завершения поисковых работ поручено оказать помощь из резервного фонда, помимо средств из профсоюзного комитета МП «Тазалык».

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся соответствующие мероприятия.

Ситуация находится на личном контроле градоначальника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356649/
просмотров: 1980
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в Большом Чуйском канале: подтверждена гибель трех мужчин
В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи
ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных случаев на производстве
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев
Смерть дворника. У сотрудников столичного МП «Тазалык» две страховки
В Бишкеке ежегодно к зиме заготавливают 5 тысяч тонн технической соли
В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан
Продолжаются поиски мужчины, упавшего в реку Нарын
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
13:42
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотруднико...
13:24
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
13:19
На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов
13:15
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
13:15
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов