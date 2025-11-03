11:23
Происшествия

За девять месяцев 2025 года 51 человек погиб на производстве в Кыргызстане

В третьем квартале этого года в Кыргызстане зафиксировали рост количества нарушений и несчастных случаев на производстве. Об этом сообщили в службе по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, в сфере охраны труда зарегистрировали 123 несчастных случая, в которых пострадали 135 человек. При этом 51 человек погиб. Количество тяжелых травм сократилось с 32 до 21 случая.

В ходе контрольных мероприятий работникам возместили 63,1 миллиона сомов компенсаций и 9,6 миллиона сомов невыплаченной заработной платы.

По сведениям службы, за девять месяцев 2025-го инспекторы провели 935 проверок, по итогам которых выявили 1 тысячу 9 нарушений. В третьем квартале их количество выросло почти в четыре раза по сравнению с началом года.

За этот период работодателям выдали 1 тысячу 320 предписаний и наложили штрафов на 6,37 миллиона сомов. Из этой суммы 4,67 миллиона уже оплатили.

Кроме того, инспекторы приняли участие в 73 судебных заседаниях, провели 169 обучающих мероприятий, рассмотрели 1 тысячу 345 обращений граждан и дали 4 тысячи 364 устные консультации.
