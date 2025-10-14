09:16
Происшествия

В Балыкчи ученица выпила уксус и скончалась

В Балыкчи ученица выпила уксус и скончалась. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, 7 октября около 10.00 в дежурную часть УВД поступило сообщение из Балыкчинской больницы. В нем говорилось, что жительница Балыкчи А.А., 2011 года рождения, отравилась, выпив уксус. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Заявление зарегистрировано, началось разбирательство.

8 октября стало известно, что школьница скончалась.

В настоящее время по факту назначены экспертизы, следственные действия продолжаются.

По данным некоторых СМИ, девочка училась в седьмом классе. 
