Работники ОАО «Ошэлектро» вымогали взятку у абонента

За вымогательство взятки задержаны работники ОАО «Ошэлектро». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 19 февраля АКС ГКНБ при получении части взятки в 50 тысяч сомов задержала ответственного работника Ноокатского РЭС С.М. и инспектора отдела инспектирования и контроля ОАО «Ошэлектро» П.А.

Установлено, что они вымогали 283 тысячи сомов у жителя Ноокатского района Т.Б. за якобы кражу электроэнергии.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 238 «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР.

Ведется следствие.