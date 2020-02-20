От коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее обнаружили коронавирус, умерли. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Японское общественное телевидение.

По данным источника телеканала в правительстве, умершие — мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время не уточняется, когда и как их госпитализировали, не указывается и гражданство.

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На лайнере Diamond Princess находится один кыргызстанец. По последним сведениям, он не заразился коронавирусом.

Это первые летальные случаи среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера. Вчера с него начали сходить на берег первые пассажиры, у которых вирус не обнаружили и которые прошли двухнедельный карантин.

Накануне судно покинули 443 пассажира. Ожидается, что сегодня на берег сойдут еще около 500 человек, половину из них составляют иностранцы.