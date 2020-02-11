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Происшествия

Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик

В уличном туалете столичной школы № 16 сегодня утром обнаружен труп мальчика. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.
 
По предварительным данным, тело ученика нашел сторож школы. Подросток повесился на шнуре от камеры видеонаблюдения.
 
На место оперативно выехали сотрудники милиции, а также чиновники управления образования Бишкека.
 
Погибшим оказался мальчик 2004 года рождения, ученик девятого класса городской школы № 64.
 
Как сообщили в управлении образования, ребенок обучался в школе № 16 с 1-го по 8-й класс, в апреле 2019 года был переведен в частную школу со спортивным уклоном (в академию тенниса).
 
В 2019-2020 учебном году по желанию и инициативе родителей он продолжил учебу в школе № 64.
 
По словам учителей и социальных педагогов, подросток был из хорошей семьи, занятия не пропускал, в конфликтных ситуациях не участвовал, занимался спортом. Был открытым, жизнерадостным мальчиком.
 
Вчера он присутствовал на занятиях в школе, после уроков принимал участие в  репетиции по подготовке к предстоящему школьному фестивалю.
 
По некоторым сведениям, родители мальчика находятся в стадии развода, что, возможно, стало причиной суицида ребенка.
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143319/
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