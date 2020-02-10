В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице

В Национальном хирургическом центре имени Мамакеева пьяный сотрудник межрайонного суда устроил дебош. Об этом 24.kg сообщил старший дежурный врач приемного отделения НХЦ Эркинбек Дюшембиев.

По его словам, ЧП произошло накануне. В медучреждение по скорой помощи поступила девушка с резаной раной на ноге.

Фото 24.kg. Секретарь межрайонного суда устроил дебош в больнице

«Пациентку сопровождал парень. Когда врачи попросили его купить бинт, он стал возмущаться, кричать, почему он должен его покупать. Он был пьяным, представлялся сотрудником прокуратуры и заявил, что намерен писать жалобу. Все это происходило в приемном отделении, где находились другие больные», — сказал Эркинбек Дюшембиев.

Отметим, что дебоширом оказался секретарь судебного заседания межрайонного суда Бишкека Улукбек Рысбаев. Удостоверение, которое он показал врачам, оказалось просроченным. Оно было действительно до 8 февраля 2020 года.

В пресс-службе судебного департамента 24.kg сообщили, что Улукбек Рысбаев уволился.