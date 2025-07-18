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Общество

В Бишкеке дебошир разбил стекло в детском учреждении — он задержан

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в хулиганстве в одном из детских учреждений Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Как отмечается, инцидент произошел 17 июля 2025 года в 12 микрорайоне. В милицию обратилась гражданка К.А. с письменным заявлением. По ее словам, неизвестный молодой человек, находясь в учреждении, выражался нецензурной бранью, грубо нарушал общественный порядок, а затем разбил стекло входной двери и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день задержан подозреваемый — И.Б., 2001 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека в соответствии со статьей 96 УПК КР.

Проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336641/
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