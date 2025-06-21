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Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени

Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени, сообщают местные СМИ.

Со ссылкой на материалы дела уточняется, что гражданин КР устроил дебош в отеле и позволил себе нелестные высказывания в адрес российской власти. В отделении полиции, куда доставили нарушителя спокойствия, выяснилось, что прибывший в страну нарушил правила въезда в Россию и не встал на миграционный учет, а также работал без патента.  

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурно, приставал к людям и громко заявлял: «Ваша русская власть скоро закончится!»

Суд за оскорбление власти приговорил его к трем суткам административного ареста по статье «Мелкое хулиганство», ему выписан штраф в размере 2 тысяч рублей, принято решение о депортации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333614/
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