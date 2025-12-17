13:26
Происшествия

Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Водитель автобуса, из которого вытолкнули дебошира

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной. По их данным, вошедший на остановке пассажир был пьян, ругался и дрался с находящимися в салоне людьми. Они попросили высадить дебошира. Водитель открыл дверь, а другой пассажир вытолкнул мужчину.

По информации муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» 16 декабря 2025 года водитель автобуса маршрута № 40, государственный номер 01KG804AV, А. Юлдашев, следуя по улице Фрунзе в западном направлении, на остановке «Киркомстром» посадил в автобус мужчину 45–50 лет, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Войдя в автобус, пьяный мужчина начал ругаться и подрался с одним из пассажиров. Люди попросили его высадить.

Не доезжая до улицы Баетова, водитель остановился и открыл переднюю дверь, в это время другой пассажир вытолкнул пьяного мужчину.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел на обочине дороги. Убедившись, что с ним все в порядке, водитель продолжил движение по маршруту.
