Сотрудники милиции задержали еще одного подозреваемого в неоднократном хулиганстве совершенных в одной из больниц столицы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района города Бишкек.

По их данным, 17 июля в 19.20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин ведет себя агрессивно, бросается на пациентов и медперсонал, нецензурно выражается и нарушает общественный порядок.

Спустя несколько минут в милицию поступило еще одно обращение: злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения повредил припаркованный у больницы автомобиль Volkswagen Golf-4, а также причинил ущерб карете скорой помощи.

В 19.39 поступил третий вызов, по словам заявительницы, тот же мужчина ударил ее 18-летнего сына.

Фото УВД Ленинского района города Бишкек. В больнице Бишкека задержан еще один агрессивный дебошир

Следственно-оперативная группа прибыла на место, и нарушитель был задержан. Им оказался гражданин О.Д., 1998 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280 части 1 УК КР (Хулиганство). Он водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек.

Правоохранители напоминают, нарушение общественного порядка и порча чужого имущества — уголовно наказуемые деяния. В случае опасных ситуаций призывают незамедлительно обращаться в органы правопорядка.