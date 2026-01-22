В Бишкеке задержан семейный дебошир, трое детей временно переданы дедушке

Сотрудники Первомайского УВД Бишкека оперативно выехали по сообщению о семейном конфликте. Об этом информировали в пресс-службе управления.

По прибытии на место милиционеры выдали заявительнице охранный ордер. Ее супруг, нарушивший общественный порядок, был задержан и доставлен в УВД в соответствии с требованиями законодательства.

Правоохранители также проверили условия проживания семьи. Чтобы обеспечить безопасность детей, их матери сделали предупреждение о необходимости улучшить санитарное состояние дома, поддерживать чистоту и создать надлежащие условия для несовершеннолетних. С женщиной и детьми проведена разъяснительно-профилактическая беседа.

Отмечается, что в рамках мер по защите детей трое несовершеннолетних временно переданы под присмотр дедушки — до полного устранения выявленных нарушений.

По факту продолжается дальнейшая проверка.