В Бишкеке задержан семейный дебошир, трое детей временно переданы дедушке

Сотрудники Первомайского УВД Бишкека оперативно выехали по сообщению о семейном конфликте. Об этом информировали в пресс-службе управления.
По прибытии на место милиционеры выдали заявительнице охранный ордер. Ее супруг, нарушивший общественный порядок, был задержан и доставлен в УВД в соответствии с требованиями законодательства.
Отмечается, что в рамках мер по защите детей трое несовершеннолетних временно переданы под присмотр дедушки — до полного устранения выявленных нарушений.
По факту продолжается дальнейшая проверка.