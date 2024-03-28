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Происшествия

В Бишкеке пьяный мужчина напал с ножом на милиционера

Задержан подозреваемый в нападении на представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 26 марта примерно в 21:30 в службу «102» ГУВД поступил вызов о том, что в одной из квартир в 4-м микрорайоне мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно.

Прибывшие на место милиционеры обнаружили мужчину с ножом. Не подчиняясь законным требованиям правоохранителей, он оказал вооруженное сопротивление, порвал карман формы милиционера.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Возбуждено уголовное дело по статье 374 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Задержан Р.Р., 1979 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до 24 апреля.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290129/
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