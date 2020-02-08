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Рекордную партию гашиша и метамфетамина задержали в Кыргызстане

Сотрудники МВД и ГКНБ изъяли крупнейшую за последние несколько лет партию гашиша и метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Уточняется, что в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность международной наркогруппировки.

«Из незаконного оборота изъяты 274 килограмма гашиша и 3,5 килограмма метамфетамина. Задержаны организаторы наркоканала. Устанавливается причастность других лиц к международному каналу поставок наркотических средств», — добавили в СБНОН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143050/
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