Рекордную партию гашиша и метамфетамина задержали в Кыргызстане

Сотрудники МВД и ГКНБ изъяли крупнейшую за последние несколько лет партию гашиша и метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Уточняется, что в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность международной наркогруппировки.

«Из незаконного оборота изъяты 274 килограмма гашиша и 3,5 килограмма метамфетамина. Задержаны организаторы наркоканала. Устанавливается причастность других лиц к международному каналу поставок наркотических средств», — добавили в СБНОН.