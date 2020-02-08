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Происшествия

В Бишкеке мужчина представился милиционером и вымогал у бизнесмена деньги

В Бишкеке милиция задержала лжесотрудника МВД. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина представлялся милиционером и вымогал у бизнесмена $2 тысячи.

«Известно, что ранее подозреваемый работал общественным помощником в ГУВД Чуйской области. Мужчина вымогал деньги у бизнесмена из Южной Кореи. У него найдено несколько просроченных милицейских удостоверений», — заявили редакции.

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. По данным ведомства, задержанный водворен в ИВС. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143043/
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