В Бишкеке задержанный за убийство отчима мужчина признал вину

В Бишкеке подозреваемый в убийстве отчима мужчина признал вину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
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Милиция назначила психиатрическую экспертизу, которая должна показать, является ли подозреваемый вменяемым.
«По предварительным данным, погибший и подозреваемый давно конфликтовали. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности. Известно, что он уже бросался с ножом на своего брата», — сообщили редакции.
Напомним, 21 декабря 2019 года в жилмассиве «Арча-Бешик» местные жители обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Позже милиция задержала подозреваемого.